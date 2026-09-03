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Орловцы вспомнят старца Илия на фестивале «Сабуровская крепость»

Орловцы вспомнят старца Илия на фестивале «Сабуровская крепость»

Четвёртый раз на Орловщине пройдёт Всероссийский военно-патриотический фестиваль «Сабуровская крепость».

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