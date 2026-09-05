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Ансамбль «Дружба народов» из Ессентуков вошёл в тройку лучших на международном фестивале в Турции

Ансамбль «Дружба народов» из Ессентуков занял одно из призовых мест на XVI Международном фестивале-конкурсе Balcova Folk Dance Festival 2026, который проходил в турецком городе Измир.

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