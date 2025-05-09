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Клещи атакуют: как обезопасить себя от этих насекомых

Клещи атакуют: как обезопасить себя от этих насекомых

В период майских выходных важно помнить о профилактических мерах в связи с активностью клещей.Клещи могут подстерегать во время отдыха за городом, прогулок в лесных массивах, парковых зонах, на дачных участках.

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