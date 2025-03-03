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Частная школа ОБРАЗОВАНИЕ ПЛЮС...I

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Весеннее пробуждение в школьных стенах: поздравляем с началом новой поры

Весеннее пробуждение в школьных стенах: поздравляем с началом новой поры

Уважаемые педагоги, дорогие наши ученики и их замечательные родители! Частная школа ОБРАЗОВАНИЕ ПЛЮС…I поздравляет вас с приходом долгожданной весны! Это время, когда природа, уставшая от зимнего сна, начинает просыпаться, расцветать и наполнять мир яркими красками.

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