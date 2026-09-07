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Царьград

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В Общественной палате предложили дать отцам право на декрет с рождения ребёнка

В Общественной палате предложили дать отцам право на декрет с рождения ребёнка

Эксперт считает, что помощь мужа особенно важна в первые месяцы после родов.Председатель комиссии Общественной палаты России по вопросам семьи, генеральный директор АНО "Институт научно-общественной экспертизы" Сергей Рыбальченко в интервью ТАСС предложил предоставить отцам возможность уходить в отпуск по уходу за ребёнком сразу с момента его рождения, пока мать находится в декрете.

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