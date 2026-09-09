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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Батраков о том, кто из РПЛ может уехать в Европу: «Кисляк 100%, Глебов, Пиняев. Глушенков не потерялся бы ни в одном клубе Европы. А, Тюкавина забыл – Костя, прости, пожалуйста»

Алексей Батраков предположил, кто из российских футболистов может перейти в европейские клубы в ближайшее время.

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