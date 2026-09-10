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Секрет долголетия: костариканец в 119 лет претендует на мировой рекорд

Секрет долголетия: костариканец в 119 лет претендует на мировой рекорд

Житель Коста-Рики Хосе Флорес может оказаться старейшим человеком в мире: согласно его документам, мужчина родился в 1907 году и сейчас ему 119 лет .

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