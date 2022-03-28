Власти Новокузнецка требуют 6 млн рублей от барнаульского подрядчика реконструкции хоккейного стадиона

Мэрия Новокузнецка выставила претензию на 6,18 млн рублей за неисполнение в срок обязательств от барнаульского подрядчика ООО «Арена» по ремонту хоккейного стадиона «Арена кузнецких металлургов», пишет NGS42 со ссылкой на данные портала госзакупок.
Мэрия Новокузнецка выставила претензию на 6,18 млн рублей за неисполнение в срок обязательств от барнаульского подрядчика ООО «Арена» по ремонту хоккейного стадиона «Арена кузнецких металлургов», пишет NGS42 со ссылкой на данные портала госзакупок.
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