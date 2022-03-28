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Власти Новокузнецка требуют 6 млн рублей от барнаульского подрядчика реконструкции хоккейного стадиона

Власти Новокузнецка требуют 6 млн рублей от барнаульского подрядчика реконструкции хоккейного стадиона

Мэрия Новокузнецка выставила претензию на 6,18 млн рублей за неисполнение в срок обязательств от барнаульского подрядчика ООО «Арена» по ремонту хоккейного стадиона «Арена кузнецких металлургов», пишет NGS42 со ссылкой на данные портала госзакупок.

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