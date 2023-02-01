Из Хабаровского края и ЕАО выдворили 350 иностранцев за год

Судебные приставы Хабаровского края и Еврейской АО в 2022 году выдворили 350 иностранных граждан (и лиц без гражданства), незаконно находившихся на территории дальневосточных регионов.
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