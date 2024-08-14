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Царьград

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Сливала СБУ данные об МЧС: В ДНР задержали предательницу России

Сливала СБУ данные об МЧС: В ДНР задержали предательницу России

В ДНР была арестована гражданка России по подозрению в государственной измене. Об этом сообщили в региональном управлении ФСБ.

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Комментарии
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СЗ
Светлана Зуева
Таких всучек казнить прилюдно,чтоб другим не повадно было!
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16 час.

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