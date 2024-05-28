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МК: Спикера Рады Стефанчука «назначили» новым президентом Украины

МК: Спикера Рады Стефанчука «назначили» новым президентом Украины

«Википедия» назначила украинским президентом спикера Верховной Рады страны Руслана Стефанчука. Это случилось после замечания российского национального лидера Владимира Путина касательно того, что в настоящее время единственной имеющей легитимность властью на Украине является парламент и его руководитель.

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