МК: Спикера Рады Стефанчука «назначили» новым президентом Украины

«Википедия» назначила украинским президентом спикера Верховной Рады страны Руслана Стефанчука. Это случилось после замечания российского национального лидера Владимира Путина касательно того, что в настоящее время единственной имеющей легитимность властью на Украине является парламент и его руководитель.
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