МК: Спикера Рады Стефанчука «назначили» новым президентом Украины

«Википедия» назначила украинским президентом спикера Верховной Рады страны Руслана Стефанчука. Это случилось после замечания российского национального лидера Владимира Путина касательно того, что в настоящее время единственной имеющей легитимность властью на Украине является парламент и его руководитель.