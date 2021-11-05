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Продажи абонементов в фитнес-клубы сократились на четверть к докризисному уровню

Продажи абонементов в фитнес-клубы сократились на четверть к докризисному уровню

Глава Национального фитнес-сообщества Елена Силина призналась ТАСС, что прошлый месяц стал для отрасли настоящим испытанием «в связи с введением нерабочих дней, усилением режима ограничительных мер, внедрением системы QR-кодов в ряде регионов».

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