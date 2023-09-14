«В армию, мразь!»: Владимир Соловьёв призвал отправить на СВО Даню Милохина и подобных ему «тварей». Надо ли пускать гламурятник обратно в Россию?
Возвращение беглого гламурятника в Россию началось. Первыми ползут самые обнищавшие, потёртые и абсолютно никому не нужные на Западе существа.
Комментарии
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Ага, на зону параши мыть... Там пид.рам самое место
Сражаться за РОДИНУ - священный долг гражданина РОССИИ! ГРАЖДАНИНА!!! Кто такие Милохин и Лорак? Такие люди давно уже должны находиться на нарах. Вот там им место!
И как понимать этот вопль «В армию, мразь!!»? У нас что, армия- это сборище мразей? Или все- таки там служат не мрази, а солдаты?
А мразям место на зоне.
Соловьева я давно перестал смотреть. Сильно переигрывает. А иногда производит впечатление, что под кайфом. Неплохо бы его в армию отправить. Только не в гости. В окоп. Под пули! Для исправления недостатков.
А мы бы от него отдохнули.
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