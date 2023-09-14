«В армию, мразь!»: Владимир Соловьёв призвал отправить на СВО Даню Милохина и подобных ему «тварей». Надо ли пускать гламурятник обратно в Россию?

Сражаться за РОДИНУ - священный долг гражданина РОССИИ! ГРАЖДАНИНА!!! Кто такие Милохин и Лорак? Такие люди давно уже должны находиться на нарах. Вот там им место!

SI

Sergey Ivanov

И как понимать этот вопль «В армию, мразь!!»? У нас что, армия- это сборище мразей? Или все- таки там служат не мрази, а солдаты? А мразям место на зоне. Соловьева я давно перестал смотреть. Сильно переигрывает. А иногда производит впечатление, что под кайфом. Неплохо бы его в армию отправить. Только не в гости. В окоп. Под пули! Для исправления недостатков. А мы бы от него отдохнули.