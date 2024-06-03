Кровавая вечеринка: что известно об убийстве в Зеленогорске Елена ГалицкаяВ воскресенье Петербург потрясла новость о трагедии на даче в Зеленогорске, в результате которой погибли двое — 25-летний Артем и его девушка Анастасия.
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