Не тот фасончик

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Леонид Ла Рошель

Этот "корсиканский друг Жак", видимо не в курсе, что у военных есть повседневная форма и парадная? Фасон не нравится - иди на хутор... у вас прям все в мундирах от Ив Сен-Лорана ходят. Ну и х..ли, что у лягушатников была другая форма, как это помогло при оккупации страны немцами? А панибратства в общении с президентом быть не должно. Но у них другой случай...