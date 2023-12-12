Театр абсурда
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Театр абсурда

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Не тот фасончик

Не тот фасончик

Разговариваю со своим другом корсиканцем Жаком, спрашиваю, что во Франции говорят о России, Путине.

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Комментарии
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ЛЛ
Леонид Ла Рошель
Этот &quot;корсиканский друг Жак&quot;, видимо не в курсе, что у военных есть повседневная форма и парадная? Фасон не нравится - иди на хутор... у вас прям все в мундирах от Ив Сен-Лорана ходят. Ну и х..ли, что у лягушатников была другая форма, как это помогло при оккупации страны немцами? А панибратства в общении с президентом быть не должно. Но у них другой случай...
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14 час.
Андрей
а я страха перед Путиным у наших Героев на награждении не заметил. Волнение  -да , уважение -да , но не страх.
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11 час.

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