Обманутая мошенниками Долина наняла риелтора и сама показывала квартиру

Известная отечественная певица Лариса Долина стала жертвой телефонных мошенников, которые сумели втереться к ней в доверие, используя имя декана факультета музыкального эстрадного искусства Московского государственного института культуры, где сама артистка преподает.
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