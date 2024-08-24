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Обманутая мошенниками Долина наняла риелтора и сама показывала квартиру

Обманутая мошенниками Долина наняла риелтора и сама показывала квартиру

Известная отечественная певица Лариса Долина стала жертвой телефонных мошенников, которые сумели втереться к ней в доверие, используя имя декана факультета музыкального эстрадного искусства Московского государственного института культуры, где сама артистка преподает.

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Комментарии
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Федор Родников
Бздёжь от первого слова до последнего.😅🤣😂
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17 час.
Людмила Редько
Пусть Долина гуся купит и ему мозги канифолит (у него голова маленькая), а нам не надо.
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16 час.

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