В Банке Японии предупредили о влиянии ИИ на процентные ставки

Бум ИИ может привести к пересмотру нейтрального уровня процентных ставок по всему миру: рост инвестиций и спроса создает инфляционное давление, тогда как повышение производительности экономики действует в противоположную сторону, заявил заместитель главы Банка Японии Синъити Утида, его заявление передает Bloomberg.