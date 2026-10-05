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В Банке Японии предупредили о влиянии ИИ на процентные ставки

Бум ИИ может привести к пересмотру нейтрального уровня процентных ставок по всему миру: рост инвестиций и спроса создает инфляционное давление, тогда как повышение производительности экономики действует в противоположную сторону, заявил заместитель главы Банка Японии Синъити Утида, его заявление передает Bloomberg.

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