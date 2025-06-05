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Царьград

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Штрафы за зимнюю резину и увеличение расходов: изменения для водителей с 1 июня

Штрафы за зимнюю резину и увеличение расходов: изменения для водителей с 1 июня

С 1 июня водителей начнут штрафовать за зимнюю резину, повысится оплата за эвакуацию и спецтоянку.Генеральный директор компании Frank Auto Ирина Франк в беседе с журналом «За рулем» рассказала об изменениях, которые затронули водитель.

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