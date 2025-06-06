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Несекретные материалы

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Хорошего дня, Дональд!: из-за конфликта с президентом США Илон Маск может переметнуться в лагерь демократов

Хорошего дня, Дональд!: из-за конфликта с президентом США Илон Маск может переметнуться в лагерь демократов

Словесный конфликт между президентом США Дональдом Трампом и одним из его ближайших соратников Илоном Маском, казавшийся на первых порах чем-то вроде «милые бранятся – только тешатся», теперь грозит обернуться серьезным политическим кризисом в США.

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