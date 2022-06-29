Штурмовики Су-25 ВВО уничтожили наземные цели в Приморье

Штурмовики Су-25 ВВО уничтожили наземные цели в Приморье

В ходе мероприятия боевой подготовки летчики выполнили упражнения по заходу на мишени, быстрое маневрирование, а также условное применение пушечного вооружения.

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