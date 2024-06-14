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Как противостоять неприятностям, согласно гороскопу от Павла Глобы на неделю с 17 по 23 июня

Как противостоять неприятностям, согласно гороскопу от Павла Глобы на неделю с 17 по 23 июня

Как противостоять неприятностям, согласно гороскопу от Павла Глобы на неделю с 17 по 23 июня Алёна ЮрьеваАстрологические прогнозы Павла Глобы помогают представителям любого знака зодиака преуспевать в делах и любви каждую новую неделю.

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