Как противостоять неприятностям, согласно гороскопу от Павла Глобы на неделю с 17 по 23 июня Алёна ЮрьеваАстрологические прогнозы Павла Глобы помогают представителям любого знака зодиака преуспевать в делах и любви каждую новую неделю.
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