Прибывшего на гидроцикле в Крым украинского диверсанта осудили на 20 лет

Южный окружной военный суд приговорил к 20 годам лишения свободы украинского диверсанта Александра Любаса, прибывшего на гидроцикле в составе диверсионно-разведывательной группы (ДРГ) в октябре 2023 года к берегам Крыма.
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