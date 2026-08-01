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Царьград

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Избиение учёного РАН "папашей" может закончиться позором. Камеры показали жуть. Будет эксгумация?

Избиение учёного РАН "папашей" может закончиться позором. Камеры показали жуть. Будет эксгумация?

Официальная причина смерти Никиты Зезина – инфаркт. Через несколько дней после избиения. В связи с чем возникает вопрос: сложно ли будет установить теперь причинно-следственную связь между событиями, чтобы "дело не развалилось".

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