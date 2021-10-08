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Как выбрать правильную длину юбки

Как выбрать правильную длину юбки

Пожалуй, каждая дама сталкивалась с проблемой выбора длины юбки. А модные критики уверяют, что успех могут решить даже пара сантиметров – именно от них будет зависеть сойдут ли все усилия по выбору наряда на нет или образ получится сногсшибательным.

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