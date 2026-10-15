Супруги проверят свои чувства в новом сезоне реалити Владимир Селиванов и Александра Калмыкова, фото: телеканал «Пятница!»Уже завтра, 16 октября, на телеканале «Пятница!» стартует третий сезон шоу «Ставка на любовь».