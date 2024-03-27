Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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Байден снова оскорбителяет Путина

Байден снова оскорбителяет Путина

Байден во время выступления в колеблющемся штате указал, что США могли бы помочь Украине обороняться «от этого мясника Путина».

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Комментарии
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Александр Крылов
Этот кащей не только самоходный, но и безумный.
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14 час.
ВК
Вад Кук
Кто бы говорил этот урод бидон про Югославию забыл
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8 час.
Андрей Матвеев
Процитирую комент из нашего городского паблика - Посол США вызван в Кремль и ему вручена соответствующая нота? Или хотя бы таблетки для Байдена передать?Serggio (Севастополь) цитировать
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5 час.

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