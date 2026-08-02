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Мировое обозрение

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Премьер Грузии заявил, что Саакашвили утратил связь со здравым смыслом

Премьер Грузии заявил, что Саакашвили утратил связь со здравым смыслом

Ираклий Кобахидзе не выбирает выражений, говоря о предшественнике. «Это явление, которое должны оценивать специалисты других областей», — заявил премьер, намекая, что место Саакашвили не в политике, а, скажем, в кабинете психиатра.

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