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Путин подписал закон о штрафах до 500 тысяч рублей для маркетплейсов и сервисов доставок

Путин подписал закон о штрафах до 500 тысяч рублей для маркетплейсов и сервисов доставок

Закон начнет действовать с октября 2026 года Президент России Владимир Путин подписал закон, устанавливающий административную ответственность операторов посреднических цифровых платформ — маркетплейсов, сервисов объявлений, служб доставки — за ряд нарушений.

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