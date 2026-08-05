Путин подписал закон о штрафах до 500 тысяч рублей для маркетплейсов и сервисов доставок

Закон начнет действовать с октября 2026 года Президент России Владимир Путин подписал закон, устанавливающий административную ответственность операторов посреднических цифровых платформ — маркетплейсов, сервисов объявлений, служб доставки — за ряд нарушений.
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