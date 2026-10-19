Фото: Dmitry Racer. Собственная работа, CC BY-SA 4.0, Wikipedia Китайский автопром за последние 20 лет совершил невероятный рывок и заставил весь мир пересмотреть взгляды на бюджетные машины.
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и правильно! такие цены авто в россии не стоят!позор патриотам!
Когда ещё строили в Тольятти автозавод , то спросили у чиновника близкого к ЦК :" А сколько будет стоить выпускаемый автомобиль при его себестоимости в 700 рублей? ", то получили ответ, что цена будет около 1500 рублей. А первая вышедшая модель с завода начала продаваться от 5500 рублей...
так жрать хочется кому-то. желательно осетрину и черную икру. ну и всё остальное по мелочи.
ФУУУУУУУ, какой ПОЗОР!!!!!
Все это недобросовестная конкуренция отечественного автопрома. Тех кто над ним стоит и тех кто внутри него крутится. Розничные цены могут быть горазда приземленнее если всех небожителей от автопрома и к ним причастных переселить по ближе к Магадану. Ну а так имеем то что имеем.
Китайцы возьмут жугули только разве что на металлолом. И по цене металлолома.
можно ещё - пересчитать по себестоимости в Индии: TATA и Mahindra ..