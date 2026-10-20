@import url(«/css-flag/flag-icon.min.css»); 1 Marie Schreiber Team SD Worx — Protime 43:51 2 Aniek Van Alphen Fenix-Premier Tech 0:16 3 Lucinda Brand Lidl — Trek 0:32 4 Inge Van Der Heijden Fenix-Premier Tech 0:39 5 Kristýna Zemanová VIF Cycling Team 0:50 6 Rebecca Gariboldi De Ceuster — ACROG 1:03 7 Anniek Mos KDM — Pack Cycling.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым