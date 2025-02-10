Врач Неронов рассказал о вреде фасоли и гороха

Проблемы с пищеварением может возникнуть если есть их каждый день Есть бобовые, например, горох, фасоль и чечевицу, каждый день возможно, но это может вызывать проблемы с пищеварением, сообщил РИАМО врач-гастроэнтеролог АО «Медицина», д.
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