Врач Неронов рассказал о вреде фасоли и гороха

Проблемы с пищеварением может возникнуть если есть их каждый день Есть бобовые, например, горох, фасоль и чечевицу, каждый день возможно, но это может вызывать проблемы с пищеварением, сообщил РИАМО врач-гастроэнтеролог АО «Медицина», д.