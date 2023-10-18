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Посол Антонов: США совершили грубейшую ошибку, отправив Украине ракеты ATACMS

Посол Антонов: США совершили грубейшую ошибку, отправив Украине ракеты ATACMS

Российский посол в США Анатолий Антонов назвал грубейшей ошибкой тайную отправку украинской стороне американских оперативно-тактических ракет ATACMS.

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Комментарии
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Иван Щукин
Безнаказанность позволяет вседозволенность! И это сказано обо всём! Позволили один раз, потом другой раз, а потом понеслись очередные &quot;китайские&quot; предупреждения, а вот если бы после первого предупреждения 3,14зданули по объекту откуда поступают оружие и снаряды то в следующий раз сразу бы задумались, а стоит ли это делать!?  А по Лондону можно было бы 3,14здануть и без предупреждения и не обязательно ядерным оружием, а просто хорошей болванкой весом несколько тонн, но с заявкой что в следующий раз прилетит с тротилом, а так, как сказал один издешних комментаторов, занимаетесь соплежуйством &quot;господа хорошие&quot;!  Извиняюсь за грубоватось в содержании, но уже до такой степени достало безволие наших властей что не выдержал и написал!
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