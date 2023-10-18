Посол Антонов: США совершили грубейшую ошибку, отправив Украине ракеты ATACMS

Иван Щукин

Безнаказанность позволяет вседозволенность! И это сказано обо всём! Позволили один раз, потом другой раз, а потом понеслись очередные "китайские" предупреждения, а вот если бы после первого предупреждения 3,14зданули по объекту откуда поступают оружие и снаряды то в следующий раз сразу бы задумались, а стоит ли это делать!? А по Лондону можно было бы 3,14здануть и без предупреждения и не обязательно ядерным оружием, а просто хорошей болванкой весом несколько тонн, но с заявкой что в следующий раз прилетит с тротилом, а так, как сказал один издешних комментаторов, занимаетесь соплежуйством "господа хорошие"! Извиняюсь за грубоватось в содержании, но уже до такой степени достало безволие наших властей что не выдержал и написал!