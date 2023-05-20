Федеральное агентство новостей №1

7 138 подписчиков

Стало известно содержание необходимой к подписанию декларации для участия в соревнованиях спортсменов из РФ

Стало известно содержание необходимой к подписанию декларации для участия в соревнованиях спортсменов из РФ

Международная федерация тяжелой атлетики (IWF) обязала спортсменов из Российской Федерации и Республики Беларусь подписать декларацию, в соответствии с которой они должны отказаться от выражения поддержки СВО.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх