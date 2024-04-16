Удар по военному аэродрому в Староконстантинове: После детонации понеслись "скорые"

Координатор николаевского подполья Сергей Лебедев сообщил о мощном ударе наших войск по военному аэродрому в Хмельницкой области, после которого сначала что-то сдетонировало, а после к месту понеслись скорые.
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