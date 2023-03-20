Выпущена новая вариация Lamborghini Urus 2023 от компании Carlex Design

Выпущена версия Lamborghini Urus 2023 с обновлениями от ателье Carlex Design. Carlex Design, известная тюнинговая компания, недавно взялась за переработку прославленного кроссовера Lamborghini Urus 2023 в честь празднования «Дня Святого Патрика».
Выпущена версия Lamborghini Urus 2023 с обновлениями от ателье Carlex Design. Carlex Design, известная тюнинговая компания, недавно взялась за переработку прославленного кроссовера Lamborghini Urus 2023 в честь празднования «Дня Святого Патрика».
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