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МОСИНФОРМ

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В Новой Москве перезаключают договоры на обслуживание газового оборудования

В Новой Москве перезаключают договоры на обслуживание газового оборудования

В Троицком и Новомосковском административных округах проходит кампания по заключению и приведению в соответствие с новыми требованиями договоров на техобслуживание газового оборудования — зачем это нужно, объяснили в Комплексе городского хозяйства Москвы.

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