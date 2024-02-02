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Вятка Областная

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В Кирове в ДТП пострадала 42-летняя женщина

1 февраля в 20.30 вечера в Кирове произошло ДТП, сообщили в УГИБДД по Кировской области. По предварительной информации, произошло столкновение автомобилей «Киа» под управлением 43-летнего мужчины, находящегося в состоянии опьянения, и «Опель» под управлением 42-летней женщины.

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