В Кирове в ДТП пострадала 42-летняя женщина

1 февраля в 20.30 вечера в Кирове произошло ДТП, сообщили в УГИБДД по Кировской области. По предварительной информации, произошло столкновение автомобилей «Киа» под управлением 43-летнего мужчины, находящегося в состоянии опьянения, и «Опель» под управлением 42-летней женщины.