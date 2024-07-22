МНПЗ расширяет социальные программы для пожилых людей в ЮВАО

Волонтёры Московского нефтеперерабатывающего завода провели мастер-класс по обучению основам живописи для представителей старшего поколения, в том числе участников проекта «Московское долголетие», живущих в ЮВАО.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии