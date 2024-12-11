Эксперт рассказал, как добиться перерасчёта за коммунальные услуги

Длительное отключение услуги является поводом для снижения оплаты.Что делать, если сумму на оплату жилищно-коммунальных услуг рассчитали в квитанциях неверно? Рекомендациями на этот случай поделился эксперт по ЖКХ Дмитрий Бондарь.