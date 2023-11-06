Ученые выявили самую «глупую» группу крови

Однако низкий уровень интеллекта наблюдается только у ее обладателей мужского пола.В ходе исследования возможной связи группы крови с интеллектом, ученые выяснили, что владельцы второй отрицательной группы крови имеют склонность к низкому уровню интеллектуальных способностей, однако это наблюдается только у мужчин.