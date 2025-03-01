Александр Кержаков: Думаю, что «Зенит» усиливался под чемпионство

Футболист поделился рассуждениями относительно зимней трансферной кампании петербургского клуба. Бывший нападающий испанской «Севильи», московского «Динамо», санкт-петербургского «Зенита» и сборной России Александр Кержаков рассказал, что ждет от «Зенита» борьбу за лидерство в текущем розыгрыше РПЛ.
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