РОСБАЛТ
ГлавнаяРегионы
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

РОСБАЛТ

988 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Алексей Камышов
    Очередная "величайшая певица"/блохер/"звезда"/и тому подобное нашла себе "любимого" спонсора, который дарит ей "...по...Семенович рассказ...
  • Eduard
    Сами виноваты верят анонимкам!Более 5 тыс. чело...
  • Eduard
    Прекращайте народ дернать этими фальшивками.Кто минироаать будит предупреждать не станит,в чем смысл минирования тогда.Более 5 тыс. чело...

Александр Кержаков: Думаю, что «Зенит» усиливался под чемпионство

Футболист поделился рассуждениями относительно зимней трансферной кампании петербургского клуба. Бывший нападающий испанской «Севильи», московского «Динамо», санкт-петербургского «Зенита» и сборной России Александр Кержаков рассказал, что ждет от «Зенита» борьбу за лидерство в текущем розыгрыше РПЛ.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
наверх