Почему детям нельзя говорить “нельзя”?

В семье, где растут маленькие дети, слово «нельзя» приходится употреблять десятки раз в день. Но психологи утверждают, что злоупотребление запретами негативно сказывается на формировании характера малыша, может сломать формирующуюся личность.
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