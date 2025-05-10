Наш потерянный мир
ГлавнаяНовые темы
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Наш потерянный мир

34 332 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Малик Гумеров
    В своё время он себя уже показал ..  = во всей красе  = КАК  ХОЛОП ВРАГА  и ВРАГ НАРОДА !!!Медведев раскрыл,...
  • Малик Гумеров
    "Медведев раскрыл, как нужно обращаться с врагом" - Во урод .... , раскудахталья петух сраный !                   Что...Медведев раскрыл,...
  • Евгений Синельников
    какой-то бред о постороннем... тема не раскрыта.Magura против БК-...

В аэропорту Читы из-за пожара временно ограничили прием и выпуск рейсов

В аэропорту Читы из-за пожара временно ограничили прием и выпуск рейсов

Аэропорт Кадала города Чита временно ограничил прием и выпуск рейсов. Об этом сообщили в Росавиации. «С 09:10 МСК временно не принимает и не отправляет воздушные суда из-за необходимости потушить ландшафтный пожар, возникший за пределами аэродрома, но подобравшийся к летному полю», - говорится в заявлении ведомства.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
наверх