ХК "Тамбов" уступил альметьевскому "Нефтянику" в серии буллитов

В домашнем матче ХК "Тамбов" принимал альметьевский "Нефтяник". С первых же минут встречи соперники взяли курс на атакующий хоккей, и это сразу же привело к обмену острыми атаками.
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