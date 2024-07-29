Военные связисты ВВО из Бурятии обеспечили связью командование вышестоящего штаба в ходе тренировки

Все мероприятия были проведены с учетом боевого опыта, полученного при выполнении задач в ходе специальной военной операции (СВО) на Украине.
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