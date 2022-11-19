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“В театре друзей ведь нет”: режиссер Житинкин сравнил работу в театре с школьной дракой

“В театре друзей ведь нет”: режиссер Житинкин сравнил работу в театре с школьной дракой

Андрей Житинкин, режиссер московского Государственного академического Малого театра, в беседе с изданием “Мослентой” сравнил работу в театре с дракой в школе.

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