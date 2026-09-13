БАЗА 211- ВОЕНН...
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БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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«И 120 — не предел!»: Американская эскалация на Ближнем Востоке вновь разгоняет цены на нефть

«И 120 — не предел!»: Американская эскалация на Ближнем Востоке вновь разгоняет цены на нефть

Александр Фролов: Китай оказал невероятную поддержку не только потребителям, но и производителям нефти Георгий Смирнов Фото: IMAGO/IlluPics/ ТАСС Материал комментируют: Александр Фролов Вячеслав Мищенко Цена нефти может подняться до $120 за баррель, если атаки на суда в районе Ближнего Востока усилятся, рассказали Bloomberg аналитики Goldman Sachs.

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