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Politico: Байден призвал Иран "прекратить заговоры" против Трампа

Politico: Байден призвал Иран "прекратить заговоры" против Трампа

REUTERS/David Dee Delgado Глава Белого дома Джо Байден призвал правительство Ирана прекратить строить заговоры против кандидата на пост президента США Дональда Трампа, сообщает Politico со ссылкой на чиновника из администрации американского президента.

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