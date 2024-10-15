«Электронный город» заявил об отражении DDoS-атак в Новосибирске

Новосибирский интернет-провайдер пережил масштабную DDos-атаку. ЧП сказалось на качестве услуг – жители столицы Сибири жаловались на сбой в предоставлении услуг связи Новосибирске и Новосибирской области.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии