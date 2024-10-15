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Вечерний Новосибирск

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«Электронный город» заявил об отражении DDoS-атак в Новосибирске

«Электронный город» заявил об отражении DDoS-атак в Новосибирске

Новосибирский интернет-провайдер пережил масштабную DDos-атаку. ЧП сказалось на качестве услуг – жители столицы Сибири жаловались на сбой в предоставлении услуг связи Новосибирске и Новосибирской области.

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