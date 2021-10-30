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На Украине обвинили «Газпром» в получении сверхприбыли за счёт Европы

На Украине обвинили «Газпром» в получении сверхприбыли за счёт Европы

Глава компании-оператора ГТС Украины Сергей Макогон считает, что "Газпром" пользуется своим доминирующим положением на рынке голубого топлива Опубликованные данные о прибыли «Газпрома» за период с января по сентябрь 2021 года… Показать полностью.

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